У Києві зарізали майора міліції

09:30, 14 березня 2008
Суспільство
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Вбивця буквально покремсав нещасного

Загиблий очолював кримінальну лабораторію Академії внутрішніх справ.

38-річний майор міліції Олексій Корнєв був одружений, але жив у своїй 2-кімнатній квартирі на вулиці Васильківській один, пише "КП в Україні". Там було скоєно злочин.

Зазвичай сусіди чули, як він приходить і йде на роботу. А останні декілька днів з квартири майора не було чути жодних звуків. Пильні сусіди викликали міліцію. Коли правоохоронці зламали двері, то побачили на підлозі скривавлене тіло.

Невідомий вбивця буквально покремсав нещасного ножем, а після для вірності тричі перерізав бідолазі горло. Як не дивно, але замок квартири не був пошкоджений, а ключі знайшли у господаря в кишені. Тому, швидше за все, Олексій Корнєв сам впустив злочинця в квартиру, відзначає видання.

Враховуючи той факт, що зловмисник пішов з дому своєї жертви, не захопивши з собою цінності і грошей, версія вбивства з метою пограбування відпадає. Ймовірно, що трагедія пов`язана з професійною діяльністю правоохоронця. Він багато років працював в Академії внутрішніх справ викладачем кафедри психології. А два роки тому організував там наукову лабораторію проблем попередження і розкриття тяжких злочинів. Можливо, викладач в приватному порядку займався розслідуванням злочину і тим самим перейшов комусь дорогу. Втім, міліція розглядає також версію побутового конфлікту. За фактом того, що сталося вже порушили кримінальну справу. Ведеться слідство.

 

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