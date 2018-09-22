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Школяр зі Львова посів перше місце на міжнародних молодіжних дебатах

14:27, 22 вересня 2018
Суспільство
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Учень львівського ліцею №28 Ярема-Лука Єлейко посів перше місце в фіналі 12 Міжнародних молодіжних дебатів у Словаччині / фото МОН

Про це повідомила прес-служба Міністерства освіти.

Упродовж тижня у Братиславі школярі змагалися у міжнародних кваліфікаційних раундах та півфіналі.

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До фіналу вийшли 4 учасників — українець Єлейко здобув перше місце.

Темою фіналу дебатів стала «Чи повинні канали теле- та радіомовлення бути краще захищеними від впливу уряду?». 

У 12 Міжнародному фіналі взяли участь 24 школярі, які перемогли в національних змаганнях у країнах Центральної та Східної Європи.

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Теги: #Львів#Міносвіти#школяр