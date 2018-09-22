Школяр зі Львова посів перше місце на міжнародних молодіжних дебатах

Темою фіналу дебатів стала «Чи повинні канали теле- та радіомовлення бути краще захищеними від впливу уряду?».

Учень львівського ліцею №28 Ярема-Лука Єлейко посів перше місце у 12 Міжнародному фіналі Міжнародних молодіжних дебатів у Словаччині. Про це повідомила прес-служба Міністерства освіти. Упродовж тижня у Братиславі школярі змагалися у міжнародних кваліфікаційних раундах та півфіналі. Читайте такожПорошенко: сьогоднішні українські школярі житимуть в ЄС До фіналу вийшли 4 учасників — українець Єлейко здобув перше місце. Темою фіналу дебатів стала «Чи повинні канали теле- та радіомовлення бути краще захищеними від впливу уряду?». У 12 Міжнародному фіналі взяли участь 24 школярі, які перемогли в національних змаганнях у країнах Центральної та Східної Європи.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter