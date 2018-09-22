Школяр зі Львова посів перше місце на міжнародних молодіжних дебатах
14:27, 22 вересня 2018Суспільство
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Темою фіналу дебатів стала «Чи повинні канали теле- та радіомовлення бути краще захищеними від впливу уряду?».
Учень львівського ліцею №28 Ярема-Лука Єлейко посів перше місце в фіналі 12 Міжнародних молодіжних дебатів у Словаччині / фото МОН
Учень львівського ліцею №28 Ярема-Лука Єлейко посів перше місце у 12 Міжнародному фіналі Міжнародних молодіжних дебатів у Словаччині.
Про це повідомила прес-служба Міністерства освіти.
Упродовж тижня у Братиславі школярі змагалися у міжнародних кваліфікаційних раундах та півфіналі.
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До фіналу вийшли 4 учасників — українець Єлейко здобув перше місце.
Темою фіналу дебатів стала «Чи повинні канали теле- та радіомовлення бути краще захищеними від впливу уряду?».
У 12 Міжнародному фіналі взяли участь 24 школярі, які перемогли в національних змаганнях у країнах Центральної та Східної Європи.
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