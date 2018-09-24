У Німеччині приголомшені нападом на одеського активіста Михайлика

У Посольстві ФРН в Україні висловлюють занепокоєння нападами на громадських активістів в Україні.

Посольство ФРН очікує на ретельне розслідування нападу на одеського громадського діяча, лідера міської організації партії «Сила людей» Олега Михайлика.

Про це йдеться в повідомленні посольства Федеративної Республіки Німеччина в Україні у Twitter.

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"Ми приголомшені новиною про напад на активіста Олега Михайлика. Ми очікуємо, що цей та інші напади, скоєні протягом останніх тижнів, будуть прозоро і ретельно розслідувані", - наголосили німецькі дипломати.

Як повідомляв УНІАН, пізно ввечері 22 вересня до поліції надійшла інформація про те, що в центрі Одеси зловмисники стріляли у відомого активіста Олега Михайлика.

За словами керівника Одеської обласної організації «Сила людей» Ігоря Бичкова, 23 вересня стало відомо, що Михайлик прийшов до тями.

Через замах на Михайлика активісти пікетували обласне управління Нацполіції в Одесі, вимагаючи зустрічі з його начальником Дмитром Головіним.