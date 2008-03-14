Україна ще не розрахувалася за російський газ, спожитий у 2007 році

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА заявляє, що в 2007 році Україна спожила 4 млрд. кубометрів російського газу і зараз веде переговори з «Газпромом» з питань розрахунків за цей газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«У 2007 році було поставлено 4 млрд. такого газу, і несплаченими залишаються 3,5 млрд. кубометрів», - сказав О.ДУБИНА.

При цьому він зазначив, що зараз «Нафтогаз України» веде переговори з російською стороною про те, як буде сплачено цей обсяг газу.

Як повідомляв УНІАН, в січні-лютому 2008 року Україна спожила 1,4 млрд. кубометрів російського газу.

13 березня «Газпром» і «Нафтогаз України» підписали Угоду про розвиток відносин у газовій сфері. Відповідно до документа, з березня по грудень 2008 року до України буде поставлено центрально- і середньоазіатський газ в обсягу не менше 49,8 млрд. куб. м за ціною 179,5 дол. за тис. куб. м. Покупцем газу на кордоні з Україною буде НАК «Нафтогаз України». Поставки середньоазіатського газу в січні-лютому в обсягу 5,2 млрд. куб. м будуть повністю оформлені і сплачені за контрактами «РосУкрЕнерго» і «УкрГаз-Енерго».

Додатково до обсягів центрально- і середньоазіатського газу НАК «Нафтогаз України» оформить з «РосУкрЕнерго» контракт купівлі-продажу російського газу, поставленого до України в січні-лютому 2008 року за базовою ціною 315 дол. за тис. куб. м, розрахунки за яким можуть бути здійснені шляхом повернення відповідних обсягів газу.

Крім того, відповідно до Угоди, з 1 квітня 2008 року дочірня або афільована компанія ВАТ «Газпром» щорічно здійснюватиме прямі поставки газу промисловим споживачам України в обсягу не менше 7,5 млрд. куб. м.

Раніше газ промисловим споживачам України поставляло ЗАТ «УкрГаз-Енерго» – спільне підприємство «Нафтогазу України» і «РосУкрЕнерго».

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