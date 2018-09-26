На надбавку до зарплати педагогам у Львівській області виділили 5,8 мільйона гривень

Загалом йдеться про 3500 працівників закладів освіти Львова.

Львівська міська рада виділила додаткові кошти в розмірі 5,8 млн грн для встановлення надбавки за складність та напруженість у розмірі 10% педагогічним працівникам дошкільних та позашкільних навчальних закладів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

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Загалом йдеться про 3500 працівників закладів освіти Львова, повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

«З 2015 року оплата праці педагогічним працівникам проводиться з освітньої субвенції. І при розрахунку формули освітньої субвенції не враховано поділ класів на групи при вивченні окремих предметів, фінансування груп продовженого дня, підвищення посадових окладів педагогічних працівників, які утримуються за рахунок коштів освітньої субвенції на 10% з 1 січня 2018 року. Розрахунок обсягу видатків освітньої субвенції на освіту Львова на 2017 рік Міністерством фінансів проведено, виходячи із кількості учнів, які згідно з статистичними даними станом на 05.09.2016 навчалися у навчальних закладах Львова (73 639 учнів), а вже на 05.09.2017 їх було 75 950 осіб, а на 05.09.2018 – 78 917. З міського бюджету Львова спрямовано 151,0 млн грн для покриття цих видатків.

Враховуючи те, що з 1 січня 2018 року підвищено посадові оклади на 10% педагогічним працівникам, які утримуються за рахунок коштів освітньої субвенції, та факт не прийняття урядом рішення про підвищенням посадових окладів педагогічних працівників, які фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету, Львівською міською радою виділено додаткові кошти в розмірі 5,8 млн грн для встановлення надбавки за складність та напруженість 10% педагогічним працівникам дошкільних та позашкільних навчальних закладів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а це понад 3500 працівників закладів освіти Львова», – повідомили в департаменті гуманітарної політики міськради.