Вибухи міномета "Молот" - американський військовий назвав винних

Також військовий висловив здивування, чому в Україні військові продовжують користуватися "Молотами" після стількох нещасних випадків.

У загибелі українських солдат у результаті численних вибухів мінометів "Молот" винен не тільки виробник озброєння, а й безпосередні командири бійців.

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Таку думку висловив капітан 1-го рангу ВМС США у відставці Гарі Табах. За його словами, подібні випадки загибелі солдатів бували і в США, передає Обозреватель. "Зброя взагалі небезпечна річ, вона вибухає із різних причин. Але щоб 13 (вибухів мінометів із 2016 року. - ред.) - я такого не пригадую... Був командиром і ніколи не чув, щоб 13 випадків сталися із однією і тією самою зброєю", - підкреслив американський військовий.

"Гинуть люди, гинуть солдати - це мої сини гинуть. Як командир, я б припинив після другого випадку і сказав би - ви можете мені давати навчання, можете мене посилати на війну, але з цим я не піду... Тут відповідальність лягає на командирів та їхній професіоналізм і турботу про своїх солдатів. Або вони не навчили солдатів, щоб вони могли правильно використовувати дане їм озброєння", - заявив він.

Як зазначив американський офіцер, найдорожче у США - це людське життя: "Ця "труба"(міномет "Молот". - ред.) коштує $20 тис., але в Америці солдатське життя коштує $20 млн".

Також Табах висловив здивування, чому в Україні військові продовжують користуватися "Молотами" після стількох нещасних випадків.

"У нас і літак може впасти, і танк вибухнути, і корабель потонути - все може статися. Така техніка моментально зупиняється, далі ніхто нею не користується, поки розслідування не пройде і не з'ясує, чому це сталося", - підкреслив військовий США.

Як повідомляв УНІАН, в армії з 2016 року мали місце 13 фактів розриву 120-мм мінометів, із них 9 "Молотів".

Останній інцидент стався 25 вересня в одній із бригад ЗСУ на Донбасі. Постраждали двоє військових.

6 червня на Рівненському військовому полігоні під час занять із бойової підготовки троє військових загинули і дев'ятеро отримали поранення у результаті розриву міномета "Молот". Тоді в Міністерстві оборони заявили, що міномет "Молот" вибухнув у результаті подвійного заряджання. Президент доручив голові Міноборони і начальнику Генштабу до завершення розслідування на навчаннях такі міномети не застосовувати.

Міномет М120-15 "Молот" вартістю 483 тис. грн був презентований "Укроборонпромом" у серпні 2016 року. Після перших випробувань озброєння бійці ЗСУ скаржилися на його ненадійність.