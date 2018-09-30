Сеанс зцілення України: журналісти розказали про енергетичну зброю та лікування біополя людини (відео)

Біоелектролог - чоловік, що володіє даром - магнетичною енергією та допомагає не лише багатим і знаменитим, але і звичайним українцям.

Київ, самісіньке серце столиці. Звичайний будній день. Люди снують поміж дорогих ресторанів і лише один стоїть. Він чекає на чорний кортеж. У нього під ногами чорний пакет. А в руках те, що вмить перетворюється на зброю масового ураження, точніше - масового зцілення.

Одні подумають - він дивак, інші - геній розробник. Журналісти вмовили його привідкрити завісу свого таємничого ремесла, про це дивіться у сюжеті "Українських сенсацій".

Петро Дєдушев - один з унікальних українців, біоелектролог - наука, про яку чули тільки обрані. Про це ви нічого не знайдете в Google і ні в одній бібліотеці. Про нього ходить багато легенд і міфів. Він рятує навіть тих, на кого медицина махнула рукою. Чоловік володіє даром - магнетичною енергією. Його руки, наче антени радіостанції, приймають і передають сигнали у людське біополе.

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Наче справжній хірург, проте його руки за законами фізики латають дірки в біоенергетичній оболонці людини. Вчений-містик не бере гроші за свої сеанси і допомагає не лише багатим і знаменитим, але і звичайним українцям.

Його здібності породили прилад експрес-діагностики організму. Схоже, вперше такий метод намагалися розробити в Німеччині ще в часи Третього Рейху. Пристрій зчитує та за секунди повідомляє не лише про збої в тілі, а і його причини. Його прилад може рятувати мільйони життів щороку, бо переконаний - краще будь-якого МРТ діагностує захворювання на ранній стадії.

Чи це правда, чи ні - ніхто не перевіряв. Якщо допомогло бодай одній людині - уже успіх, а якщо країні - може хоч таким способом, але виберемося із кризи, в якій опинилися не без допомоги магів-реформаторів. Головне, як кажуть усі енергетики, цілителі, маги, мислити позитивно і вірити в успіх. Тоді всі дороги до мрії будуть, наче в Європі, - гладенькі та без ям.