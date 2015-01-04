На Одещині зі снігового замету визволили автобус з Болгарії з 60 туристами

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю Головного управління ДСНС в Одеській області, 4 січня о 1.20 до служби порятунку «101» міста Рені надійшло повідомлення про те, що на вулиці Болградській у сніговий замет потрапив туристичний автобус марки «Сетра». Автобус прямував з міста Варна (Болгарія) до Одеси.

«Рятувальники за допомогою буксирувального тросу, блочного пристрою шляхом буксирування зі снігового замету на проїжджу частину дороги транспортували автобус, в якому знаходилися 60 пасажирів, у тому числі - 5 дітей. Усі - громадяни України», - повідомили у відділі.

Всього з початку снігових заметів спільними зусиллями ДСНС, Служби автомобільних доріг, військовими вилучено зі снігових заметів 1,371 тис. од. техніки (97 автобусів, 295 вантажних автомобілів, 963 легкових автомобілів, 13 карет швидкої медичної допомоги), надано допомогу 4927 людям (з них 592 дитини).

Читайте такожНа Одещині частину доріг очистили від снігу, рух транспорту відновленоСтаном на 6.00 4 січня на автомобільних дорогах Одеської області рух легкового транспорту відновлено, вантажного - обмежено на автодорозі Одеса-Рені: Рені - пункт пропуску Чишмікіой (розчищена 1 смуга - 8 км), на автодорозі Рені - Ізмаїл між селами Орлівка і Новосельське (1 смуга - 12 км), Рені - Долинське (1 смуга - 7 км), на автодорозі Долинське - Лиманське (1 смуга - 7 км). Також на автодорозі Одеса - Кучурган: між селами Кучурган і Василівка (розчищена 1 смуга - 23 км).

За інформацією ПАТ «Одесаобленерго», електропостачання відновлено в усіх населених пунктах області.

Як повідомляв УНІАН, з 25 грудня в Одесі та Одеській області було оголошено штормове попередження. 27-29 грудня в регіоні були сильні снігопад, хуртовини.

Одесу було практично паралізовано - через снігові замети припинили рух усі види транспорту; аеропорт і залізничний вокзал працювали зі значними перебоями, в магазини не завозився хліб, не вивозилися побутові відходи.