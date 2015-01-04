У Донецьку знову йдуть бої, стріляють з реактивної артилерії - ЗМІ

Про це повідомляють місцеві жителі в соціальних мережах, передає сайт 62.ua.

За даними жителів, обстріл аеропорту ведеться з гаубиць і «Гвоздик», встановлених в районі залізничного вокзалу, пролунав один залп з РСЗВ «Ураган» або «Смерч» з боку Щегловського кладовища.

В районі шахти ім. Засядька видно дим.

«У центрі таке відчуття, що з усіх сторін луплять! Дуже голосно. За останні дні перший раз таке», - пишуть місцеві жителі.

За не підтвердженими офіційно даними, повідомляється про попадання снарядів у Петровському районі у будинки на вул. Луговського, вул. Ласточкіна, в Лісгосп.

Читайте такожБойовики сьогодні з обіду шість разів обстріляли позиції сил АТО

При цьому жителі кажуть, що 14 мирних жителів отримали поранення. Медичний персонал лікарні № 14, яка знаходиться в Петровському районі, терміново викликаний на роботу.

Крім того, за офіційними повідомленнями так званих місцевих властей, в результаті обстрілу пошкоджено три підстанції і газопровід, який співробітники ПАТ "Донецькміськгаз" оперативно відремонтували.