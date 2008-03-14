Міністр економіки пояснив з чого складається інфляція в Україні

Інфляція в Україні 2008 року здебільшого формувалася під впливом зростання цін на продукти харчування, питома вага яких у споживчій корзині становить 52%.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства економіки України, до такого висновку прийшли фахівці міністерства.

За словами міністра економіки Богдана ДАНИЛИШИНА, серед основних причин зростання цін на продовольчі товари - зростання цін на сільськогосподарську продукцію. Причина, на думку міністра, в скороченні внутрішнього виробництва сільськогосподарської продукції.

Так, валовий збір зернових 2007 року зменшився на 15,5%, соняшнику - на 21,6%, цукрового буряку - на 23,9%, картоплі - на 2%, овочів - на 15%; пропозиція молока скоротилася на 8%, а зростання цін реалізації сільськогосподарської продукції 2007 року становило 38%.

Міністр зазначив, що на світових ринках ціна пшениці в січні-лютому 2008 року виросла на 19,8%, за 2007 рік - в 1,9 разу.

Крім того, Б.ДАНИЛИШИН зазначив, що на інфляцію суттєво вплинуло підвищення ціни на енергоносії - на природний газ і нафту, а також підвищення заробітної плати працівників з перевищенням темпів зростання продуктивності праці. «Зростання реальної зарплати в січні 2008 року становило 14,1%, загалом 2007 року - 12,5%, тимчасом як продуктивність праці виросла на 6,9%», - повідомив Б.ДАНИЛИШИН.

Також міністр зазначив, що на початку 2008 року населення активно витрачало гроші - рівень споживчих витрат становив 92 % від валового наявного доходу домогосподарств.

Це відбувалося через прискорене зростання доходів населення: приріст реальних наявних доходів у січні 2008 року (23,4%) порівняно з січнем 2007 р.

- «підігрів» споживчого попиту з боку банківської системи через кредитування - обсяги кредитування фізичних осіб у січні-лютому 2008 року зросли на 8,6%, водночас обсяг чистих запозичень населення становив більш як 4,2 млрд. грн., що становить понад 20% від січневої заробітної плати.

«Водночас чималу роль у формуванні інфляційних процесів грають і процеси конвергенції. Через динамічне скорочення розриву в рівні ВВП на одну людину в Україні та Євросоюзі відбувається відповідне наближення рівнів внутрішніх цін до світових», - зазначив Б.ДАНИЛИШИН .

Цей чинник, на думку міністра, сформований насамперед у результаті відкритості економіки України і суттєвої конкуренції між внутрішніми і зовнішніми споживачами сировинних продуктів і напівфабрикатів (вплив експортної компоненти на зростання внутрішніх цін), а також збільшення припливу імпортних товарів, що в результаті детінізації імпорту призводить до збільшення цін на них в Україні та прискорення інфляційних процесів у більшості країн-сусідів та інших країнах світу.

За даними Мінекономіки України, 2007 року та в січні 2008 року інфляція в Росії становила, відповідно, 111,9% і 102,3% (у лютому - 101,2%), Білорусі - 112,1% і близько 102%.

За даними статистичного бюро Eurostat, інфляція в 15 країнах, які належать до складу єврозони, 2007 року становила склала 103,1% проти 102,2% 2006 року, а в січні 2008 року - 103,2% (у річному обчисленні) - найвищий показник за всю історію існування єдиної європейської валюти.

Європейська комісія станом на січень 2008 року переглянула свої прогнози щодо інфляції в зоні євро (з 2,1% до 2,6%) через різке зростання цін на продовольчі товари і пальне.

«На тлі безпосереднього зростання вартості імпортованих товарів девальвація гривні щодо євро додатково призводить до подорожчання імпортованих з країн Європи товарів», - зазначив Б.ДАНИЛИШИН.

Також міністр вважає, що не можна не звертати увагу на високі інфляційні очікування в суспільстві, «які підігріваються заявами політичних опонентів». «Таким чином, за оцінками уряду, поточне формування цінової динаміки на споживчому ринку відбувається головним чином під впливом інфляції витрат, яка вже два роки поспіль є об`єктивною і визначальною і в Україні, і в світі», - зазначив Б.ДАНИЛИШИН.

Як повідомляв УНІАН, індекс споживчих цін у січні 2008 року становив 2,9%, у лютому поточного року - 2,7%.