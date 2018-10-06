У Києві люди вийшли на акцію за вільне володіння зброєю (фото, відео)
Близько 500 людей у Києві вийшли на акцію за вільне володіння вогнепальною зброєю.
Як повідомляє Громадське, учасники акції йшли від парку Шевченка повз головне управління СБУ до Майдану Незалежності.
Організували ходу партія "Традиція і порядок", а також організація "Демократична Сокира".
Мітингувальники скандували гасла: "Вільні люди мають зброю" та "Самозахист!". Попереду колони йшла дівчина, яка грала на волинці, а також два чоловіки з барабанами.
Колону супроводжували кілька десятків поліцейських. На місці події були представники поліції діалогу.
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Один з мітингувальників пояснив чому акція називається «11%». За його словами, саме 11% людей підтримують закон про вільне володіння зброєю, пише Інформатор.
За словами учасників, метою акції було привернути увагу влади на неможливість самооборони в країні. Мітингувальники зазначали, що вони не задоволені роботою поліції, тому хочуть захищатися самостійно.
«Мені потрібна зброя, щоб захистити себе, свою сім'ю і державу. Правоохоронні органи не справляються із захистом громадян. Питання в тому, які будуть наслідки? Якщо ти намагаєшся захистити себе і свою сім'ю, вбиваючи злочинця, то тебе закривають», - стверджує один з учасників акції «11%».
Акція проходила спокійно, без провокацій.