У Києві люди вийшли на акцію за вільне володіння зброєю (фото, відео)

Колону супроводжували кілька десятків поліцейських.

Близько 500 людей у Києві вийшли на акцію за вільне володіння вогнепальною зброєю.

Як повідомляє Громадське, учасники акції йшли від парку Шевченка повз головне управління СБУ до Майдану Незалежності.

Організували ходу партія "Традиція і порядок", а також організація "Демократична Сокира".

Мітингувальники скандували гасла: "Вільні люди мають зброю" та "Самозахист!". Попереду колони йшла дівчина, яка грала на волинці, а також два чоловіки з барабанами.

Колону супроводжували кілька десятків поліцейських. На місці події були представники поліції діалогу.

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Один з мітингувальників пояснив чому акція називається «11%». За його словами, саме 11% людей підтримують закон про вільне володіння зброєю, пише Інформатор.

За словами учасників, метою акції було привернути увагу влади на неможливість самооборони в країні. Мітингувальники зазначали, що вони не задоволені роботою поліції, тому хочуть захищатися самостійно.

«Мені потрібна зброя, щоб захистити себе, свою сім'ю і державу. Правоохоронні органи не справляються із захистом громадян. Питання в тому, які будуть наслідки? Якщо ти намагаєшся захистити себе і свою сім'ю, вбиваючи злочинця, то тебе закривають», - стверджує один з учасників акції «11%».

Акція проходила спокійно, без провокацій.