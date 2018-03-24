«Марш за наше життя»: у США пройшла багатотисячна демонстрація за обмеження зброї (фоторепортаж)

Марші і демонстрації під такими ж гаслами пройдуть у суботу в сотнях міст США, а також в країнах Європи, Африки, Азії й Австралії.

У столиці США Вашингтоні в суботу, 24 березня, проходить масштабна акція за обмеження обігу зброї - "Марш за наше життя" (March For Our Lives). За оцінкою влади, акція збере близько півмільйона учасників.

Як повідомляє Голос Америки, організаторами масової протестної акції виступили учні школи Marjory Stoneman Douglas в Паркленді, штат Флорида, де 14 лютого в результаті стрілянини загинули 17 осіб.

Марш підтримують багато медійних персон - від Леді Гаги до Моргана Фрімена.

Марші і демонстрації під такими ж гаслами пройдуть у суботу в сотнях міст США, а також в країнах Європи, Африки, Азії й Австралії.

Марш у Вашингтоні - реакція громадськості на повторювані трагедії, коли сторонні люди стають жертвами стрільців, які влаштовують бійню у людних місцях. Учасники маршу мають намір вимагати від конгресу США ухвалити закони, що посилюють контроль над обігом вогнепальної зброї в країні, пише NEWSru.com.

У США право володіти зброєю прописано в конституції, і багаторічні спроби попереднього президента Барака Обами обмежити його наштовхувалися на протидію законодавців. Нинішній глава Білого дому Дональд Трамп, навпаки, закликав озброювати вчителів, щоб вони могли дати відсіч вбивцям.

Як повідомила мер Вашингтона Мюріел Боузер, міська влада чекає, що в цій акції візьмуть участь близько 500 тисяч чоловік. Вони пройдуть по Пенсільванія-авеню, яка простяглася від будівлі конгресу США до резиденції президента. Основна споруджена трибуна буквально за декілька десятків метрів від конгресу.

Очолюють марш старшокласники зі школи "Марджорі Стоунмен Дуглас", що знаходиться в Паркленді (штат Флорида), де 14 лютого один з колишніх учнів цього закладу - 19-річний Ніколас Круз влаштував криваву бійню, убивши 17 осіб.

"Наше послання посадовим особам таке: ви за нас, або проти нас. Ми гинемо, поки дорослі дядьки валяють дурня", - заявив телекомпанії CNN учень школи "Марджорі Стоунмен Дуглас" Кемерон Каскі.

За словами його товариша Деметрі Хота, "ми, школярі, що стали жертвами бездіяльності нашого уряду".

"Ми приїхали до Вашингтона, щоб нагадати політикам, що мова йде про наші життя, - додав він. - Ми не будемо більше мовчати. Їм доведеться рахуватися з нами".

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The Washington Post у переддень маршу оприлюднила дані проведеного нею аналізу щодо випадків стрілянини в американських школах. З квітня 1999 року по даний час понад 187 тисяч учнів у 193 школах зіткнулися з збройним насильством під час занять. У країні щорічно в середньому 10 шкіл стають місцями вбивств із застосуванням гвинтівок і пістолетів. При цьому журналісти газети не враховували випадки стрілянини на території шкіл до або після занять, випадкові постріли, які не призвели до поранень, самогубства учнів в будівлях навчальних закладів, а також перестрілки в коледжах і університетах.

З 2016 року у Сполучених Штатах відбулося як мінімум три великих бійні, в яких злочинці використовували вогнепальну зброю. Після кожного інциденту в країні спалахувала запекла дискусія про необхідність заборони на носіння зброї, однак подібні розмови в США за традицією швидко загасають. Противники другої поправки до конституції США вважають, що виною тому - зброярське лобі, яке має великий контроль над законодавчими ініціативами.

Після трагедії в Паркленді президент Дональд Трамп, який в ході виборчої кампанії відстоював право американців на зберігання вогнепальної зброї та публічно заявляв, що уряд "не має диктувати, якими видами зброї можуть володіти порядні люди", потрапив під хвилю критики.

Він був змушений провести серію зустрічей з учнями, викладачами, представниками правоохоронних органів та губернаторами штатів, щоб продемонструвати своє прагнення припинити збройне насильство в школах. Трамп запропонував, зокрема, дозволити вчителям приносити із собою на заняття пістолети, а також висловився за підвищення вікового порогу при продажу довгоствольної зброї з 18 років до 21 року.