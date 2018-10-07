У Харкові встановили стелу «Героям Слава» в пам'ять про бійців, загиблих на Донбасі (фото)

На відкриття приїхали рідні загиблих на Донбасі вояків.

На Алеї Слави 18-го міського цвинтаря Харкова поховані 50 українських захисників – над їхніми могилами майорять державні прапори.

Тепер поряд із могилами височіє гранітна стела заввишки 4,5 м. Її прикрашає напис «Слава Україні та Героям Слава».

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Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook активіст Володимир Чистилін.

На відкриття приїхали рідні загиблих на Донбасі вояків. Вони прикріпили на одяг значки зі світлинами своїх чоловіків, синів та батьків. Священики українських церков правили службу в памʼять полеглих захисників країни.