Натхнення не покидає: у РФ заявили, що Сенцов почав писати сценарій нового фільму

У відомстві запевнили, що медики постійно стежать за станом здоров'я Сенцова.

Незаконно засуджений у РФ український режисер Олег Сенцов почав писати сценарій нового фільму.

Про це в інтерв'ю російському виданню «Известия» повідомив заступник директора Федеральної служби виконання покарань Росії Валерій Максименко.

«Він вже почав писати сценарій для майбутнього фільму. Це буде розповідь про життя у в'язниці і ув'язнених. Тому натхнення його не покидає», - зазначив заступник директора ФСВП Росії.

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Він також запевнив, що медики постійно стежать за станом здоров'я Сенцова.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ затримала Сенцова в Криму навесні 2014 року, пізніше його вивезли до Росії. У серпні 2015 року українського режисера засудили до 20 років ув'язнення за сфабрикованим обвинуваченням в організації терактів і підпалів партійних офісів.

14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодовку з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів.

5 жовтня Сенцов заявив про припинення голодовки. Він зазначив, що в разі її продовження, до нього застосували б примусове харчування через його критичний стан.