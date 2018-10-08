"Міг стати рослиною": російські тюремники підтвердили, що збиралися насильно годувати Сенцова

Сенцов 6 жовтня припинив голодування, яке він розпочав з 14 травня. Він назвав це вимушеною мірою через загрозу насильницького годування.

Заступник директора Федеральної служби Росії з виконання покарань Валерій Максименко підтвердив, що медпрацівники ФСВП готувалися переходити до примусового годування українського режисера Олега Сенцова.

В інтерв'ю російській газеті «Известия» Максименко пояснив, що такі заходи були необхідні, щоб "зберегти життя" Сенцову.

"Якщо б відмова від їжі продовжилася, то Сенцов міг стати не просто «овочем», а навіть «рослиною». А погрози примусового харчування — ну як можна називати загрозою введення в курс лікування хворого? В даному випадку Сенцову сказали, що за його життя і здоров'я будуть боротися і померти не дадуть. Інше було на його розсуд", - заявив він.

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Він додав, що якщо б Сенцов не припинив голодування, то «міг стати не просто «овочем», а навіть «рослиною».

Раніше повідомлялося, що Сенцов був затриманий в аннексированном Росією Криму в 2014 році за звинуваченням в організації терористичної спільноти, суд засудив його до 20 років колонії суворого режиму. Режисер оголосив про початок голодування 14 травня 2018 року з вимогою відпустити всіх українців, засуджених в РФ за політичними мотивами. Лікарі підтримували його життя за допомогою спеціальних поживних сумішей.

На початку жовтня Олег Сенцов заявив, що змушений припинити голодування через погіршення здоров'я і через те, що його збираються годувати примусово. Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денисова стверджує, що йому не забезпечують належного медичного супроводу для виходу з голодування.