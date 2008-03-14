Уряд не вживатиме монетарні методи для боротьби з інфляцією

Уряд не використовуватиме монетарні методи для боротьби з інфляцією, оскільки це послабить виробничу активність.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства економіки, про це заявив міністр економіки України Богдана ДАНИЛИШИН.

«Нівелювання інфляції можливе лише шляхом підвищення ефективності виробництва, яке потребує адекватних інвестицій і часу. У короткостроковому періоді використання жорстких монетарних методів ради зменшення інфляційного тиску призведе лише до загасання виробничої активності», - заявив міністр.

За його словами, основну увагу уряд зосередить:

- в короткостроковому періоді на запобіганні необгрунтованому зростанню цін (тарифів) на окремі товари і послуги, у тому числі і соціально значущі, а також проявах несумлінної конкуренції і зловживань монопольним становищем.

- у довгостроковому періоді - на зменшенні енерговитрат вітчизняної економіки та її залежності від кон`юнктури світового енергоринку, розвитку фінансових інструментів і фондового ринку, необхідних для ефективного перерозподілу тимчасово вільних активів на цілі активізації інвестиційної діяльності та модернізації економіки.

Уряд, за словами Б.ДАНИЛИШИНА, разом з Національним банком проводитимуть комплекс заходів монетарного і фіскального характеру для запобігання надмірного зростання попиту.

«Передбачається уникнення надмірного розширення грошової пропозиції, підтримка стабільності національної валюти, а також недопущення додаткового тиску на попит з боку бюджетних витрат за рахунок: підтримки дефіциту бюджету на рівні 1,2 - 1,5% до ВВП; заборони бюджетних витрат не більше запланованого рівня в 26,1% до ВВП, у разі отримання надпланових надходжень спрямування їх тільки на зменшення дефіциту бюджету; розміщення державних цінних паперів переважно на внутрішньому ринку згідно чіткому графіку; проведення аналізу обгрунтованості застосування пільг зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), які призводять до зменшення бюджетних надходжень і ухилення від сплати податків, зборів, підготовка пропозицій щодо відміни таких пільг; зарахування на казначейський рахунок у Національному банку коштів від приватизації державних підприємств, які будуть одержані понад обсяги, затверджені законом про Державний бюджет на 2008 рік з метою використання їх для фінансування інвестиційних проектів у подальші роки», - зазначив Б.ДАНИЛИШИН.