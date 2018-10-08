На Львівщині знайшли гриб-велетень вагою майже 2,5 кілограма

Гриб був знайдений на початку жовтня у Сколівському районі, селі Кам'янка.

Грибникам у Львівській області вдалося відшукати білий гриб дивовижних розмірів. Фотографією гриба в співтоваристві "Гриби України" в Facebook поділився користувач Андрій Гнатів. Вага гриба становить майже два з половиною кілограми – 2,400 грам. Повідомляється, що гриб був знайдений на початку жовтня у Львівській області, Сколівському районі, селі Кам'янка. Читайте також"VIP-піст": журналісти показали, що їдять багатії в Україні під час посту (відео) Раніше на Київщині знайшли гігантський гриб. Важить він близько двадцяти кілограмів.

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