Гриценко критикує Єханурова за відсутність боротьби з корупцією в армії

Екс-міністр оборони, голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО критикує нинішнього міністра оборони Юрія ЄХАНУРОВА за відсутність боротьби з корупцією в армії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ГРИЦЕНКО повідомив у Житомирі під час зустрічі з мешканцями обласного центру.

А.ГРИЦЕНКО зазначив, що він на посаді міністра оборони "не вкрав жодної копійки, і порушення закону є тим, що повинно об’єднати українське суспільство з точки зору боротьби з корупцією".

"Коли я очолив Міноборони, то усвідомлював, що у цій системі можуть бути і були порушення, і боровся з їхніми наслідками та створював умови, щоб їх було якомога менше", - наголосив А.ГРИЦЕНКО.

За його словами, якщо були порушення закону або матеріальні збитки, або злочини, які несумісні із званням військового, він негайно приймав рішення і протягом трьох днів з таких людей знімали погони і звільняли з лав Збройних сил, не чекаючи рішення суду .

"Це робилося при мені і було одразу зупинено, коли прийшов Юрій ЄХАНУРОВ. На жаль", - наголосив А.ГРИЦЕНКО.