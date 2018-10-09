На Чернігівщині у селах біля епіцентру вибухів місцеві жителі змели з прилавків всі продукти

Прилавки крамниць спорожніли у селах, де розмістили евакуйованих людей.

На Чернігівщині у селах навколо епіцентру вибухів на військових складах в Ічнянському районі місцеві жителі повністю розкупили продукти у крамницях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це через соцмережі масово повідомляють місцеві жителі.

Зокрема, у селах, де розмістили евакуйованих людей, у крамницях, що зазвичай мають незначний асортимент продуктів, прилавки спорожніли. Адже у багатьох селах Чернігівщини навіть хліб привозять під запис.

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Понад 12 тис. людей евакуювали і розмістили у 18 евакуаційних пунктах, розташованих у селах на безпечній відстані від складів із боєприпасами.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 жовтня, вночі на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба в Ічнянському районі Чернігівської області сталися вибухи, що спричинили пожежу. Територія складів становить близько 682,6 га, з них технічна територія - 402 га. Інтенсивність вибухів станом на 7.00 становила 2-3 вибухи на секунду.

Створено оперативний штаб ДСНС, поліції та Нацгвардії. Закрито повітряний простір в радіусі 30 км, призупинено рух залізничного та автомобільного транспорту.

Евакуйовано близько 12 тис. осіб.

За фактами вибухів військова прокуратура Центрального регіону розпочала кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану).