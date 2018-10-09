Гравці збірної України з футболу відзначилися під постом з привітаннями Путіну

Матвієнко і Бесєдін лайкнули в Instagram привітання Тіматі президентові Росії.

Гравці збірної України Микола Матвієнко ("Шахтар") і динамівець Артем Бесєдін відзначилися під постом Тіматі з привітаннями президента Росії. Матвієнко і Бесєдін лайкнули в Instagram привітання Тіматі президентові Росії.

Про це повідомляє "Лівий берег".

"Виникла дуже дивна ситуація. Те, що я поставив лайк цьому фото, нічого не означає", - прокоментував Бесєдін Tribuna.com свій лайк поста в Instagram.

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"Я слухаю Тіматі, і якщо придивитися, то ставив лайки усім попереднім його фотографій. Не важливо, хто там на фото. Я ставив лайк виконавцю, а не Путіну чи ще комусь. Я не люблю ні Росію, ні Путіна. Це маячня. В моєму вчинку немає ніякої політики", – зазначив форвард "Динамо".

Як повідомляв УНІАН, у Петербурзі активісти побажали Путіну на день народження "довгих років в'язниці". 7 жовтня Путіну виповнилося 66 років.