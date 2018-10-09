Сенцов не припиняв голодування – омбудсмен в Ямало-Ненецькому окрузі РФ

Раніше незаконно засуджений в Росії український режисер Олег Сенцов написав заяву про намір з 6 жовтня припинити голодування, яке він розпочав 14 травня.

Уповноважений з прав людини в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Анатолій Сак заявив, що незаконно засуджений в Росії український режисер Олег Сенцов не припиняв голодування.

Про це Сак сказав російському державному агентству ТАСС.

«Офіційно вам заявляю: жодної офіційної заяви про припинення голодування від Сенцова не надходило. Він... так і голодує», - зазначив Сак.

Він додав, що стан Сенцова «відносно задовільний».

«Наступного разу я планую його відвідати у листопаді, раніше не поїду», - додав Сак.

Читайте також"Міг стати рослиною": російські тюремники підтвердили, що збиралися насильно годувати Сенцова

Довідка УНІАН. ФСБ РФ затримала Сенцова в Криму навесні 2014 року, згодом його вивезли до Росії. У серпні 2015 року українського режисера засудили до 20 років ув'язнення за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів партійних офісів.

Його тримають у колонії "Білий ведмідь" на Ямалі.

14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів.

Заступник директора ФСВП Росії Валерій Максименко заявив, що Сенцов написав заяву про намір з 6 жовтня припинити голодування. Режисер зазначив, що у разі продовження голодування до нього б застосували примусове годування через його критичний стан.

8 жовтня в коментарі УНІАН адвокат Дмитро Дінзе заявив, що у Сенцова почалися проблеми з печінкою, нирками, серцем, кишечником і шлунком, і наразі не зрозуміло, чи вийде він з голодування.

"Що стосується процесу виходу з голодування, я дізнаюся, тільки коли до нього приїду, коли він скаже мені приїхати до нього. Що стосується стану його здоров'я, то у нього погані показники щодо печінки, нирок, серця (серцева недостатність), кишечника і шлунку", - повідомив адвокат.

"Я думаю шанси, десь 50 на 50 - вийде він з голодування чи вийде. Наразі не зрозуміло", - сказав Дінзе.