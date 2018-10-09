Російська ФСВП заперечує продовження голодування Сенцова: «почав їсти звичайну їжу та поправився»

За словами російських посадовців, Сенцов поправився вже майже на 2 кілограми.

Заступник директора ФСВП РФ Валерій Максименко заявив, що незаконно засуджений в Росії українець Олег Сенцов припинив голодування і їсть звичайну їжу.

«Він сьогодні поїв. І сніданок, і каша, і вже навіть сьогодні пообідав: і бульйончик, і курочку», — цитує заяву Максименко «Медиазона»

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За словами чиновника, після припинення голодування Сенцов поправився на 1,8 кілограма.

Максименко також заявив, що уповноважений з прав людини в ЯНАО Анатолій Сак, який заявив, що Сенцов продовжує голодування, останнім часом нібито не бував у ВК-8, де утримують українця.

Раніше Анатолій Сак заявив, що незаконно засуджений в Росії український режисер Олег Сенцов не припиняв голодування.

"Офіційно вам заявляю: жодної офіційної заяви про припинення голодування від Сенцова не надходило. Він... так і голодує", - зазначив Сак. Він додав, що стан Сенцова «відносно задовільний».

Довідка УНІАН. ФСБ РФ затримала Сенцова в Криму навесні 2014 року, згодом його вивезли в Росію. В серпні 2015 року українського режисера засудили до 20 років ув'язнення за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів партійних офісів. Він утримується в колонії "Білий ведмідь" на Ямалі.

14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів. Заступник директора ФСВП Росії Валерій Максименко заявив, що Сенцов написав заяву про намір з 6 жовтня припинити голодування. Режисер зазначив, що, у разі продовження голодування, до нього застосували б примусове годування через його критичний стан.

8 жовтня у коментарі УНІАН адвокат Дмитро Дінзе заявив, що у Сенцова розвинулися проблеми з печінкою, нирками, серцем та шлунком, і поки незрозуміло, чи вийде він з голодування, чи ні.

"Що стосується процесу виходу з голодування, я дізнаюся, тільки коли до нього приїду, коли він скаже мені приїхати до нього. Що стосується стану його здоров'я, то у нього погані показники печінки, нирок, серця (серцева недостатність), кишечника та шлунку", - повідомив адвокат.

"Я думаю шанси, десь 50 на 50 - він вийде з голодування або не вийде. Поки незрозуміло", - сказав Дінзе.