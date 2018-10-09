У Харкові винесли вирок батькам, які замучили до смерті трирічного сина (відео)

Прокуратура довела в суді провину батьків, які до смерті замучили трирічного сина.

Батькові померлого хлопчика призначили покарання у вигляді 10 років позбавлення волі (максимально можливе згідно санкції статей), а матір засудили до 8 років ув'язнення.

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Такий вирок виніс Жовтневий районний суд Харкова, повідомили в прес-службі прокуратури Харківської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що раніше судимий за крадіжку батько, систематично бив дитину. Це відбувалося в присутності матері, однак вона не намагалася зупинити знущання.

Після чергового побиття в серпні 2017 у хлопчика була зламана нога. За кілька днів батько зламав синові ще й ребра, після чого дитина перестала ходити.

Але, замість того, щоб відвезти малюка в лікарню, батько продовжував знущатися над ним. Як наслідок, у хлопчика виникла ще й важка черепно-мозкова травма. Весь цей час дитина страждала від фізичного болю і тривалий час нічого не їла. Потім малюк впав у кому.

Швидку викликала знайома матері, яка прийшла в гості. 26 вересня 2017 року дитину в стані вкрай важкого фізичного виснаження і з численними тілесними ушкодженнями доставили в лікарню.

Вранці, не приходячи до свідомості, хлопчик помер. Згідно з висновками експертів, смерть дитини настала внаслідок голоду, постійного фізичного та психологічного насильства, яке мало характер особливого мучення і тривало більше року.

До судового вироку батько загиблого малюка перебував під вартою. Мати, яка на той момент була вагітною, а потім народила дитину - під домашнім арештом. На вимогу прокуратури відразу після винесення вироку суд змінив жінці запобіжний захід. Її взяли під варту прямо в залі суду.

31-річний чоловік підозрювався в катуванні сина, умисному завданні тілесних ушкоджень і умисному завданні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть. 27-річна жінка - в злісному невиконанні обов'язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки, та завданні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть.

Зараз розпочався судовий процес справи відносно директора центру соцслужб, підозрюваної у халатності, яка призвела до загибелі дитини (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу).

За даними слідства, перевірку за заявою дядька загиблого вона організувала тільки «на папері». Фактично ж квартири проблемної сім'ї відповідні фахівці не відвідували. При цьому документи з перевірки склали формально - за словами матері малюка, яка інформацію про насильство в сім'ї заперечила.

На даний момент на вимогу прокуратури її відсторонили від посади.