США залишатимуться для України одним з пріоритетних партнерів, заявив міністр економіки Богдан ДАНИЛИШИН на зустрічі з послом США в Україні Вільямом ТЕЙЛОРОМ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства економіки, Б.ДАНИЛИШИН сказав: «Найближчими роками, як і в дальшій перспективі, США залишатимуться одним з пріоритетних партнерів України в торговельно-економічній співпраці, належачи до першої десятки за обсягами товарообігу серед країн-партнерів».

Під час зустрічі сторони обговорили перспективи двосторонньої співпраці та врегулювання питань навколо діяльності в Україні Корпорації іноземних приватних інвестицій США (ОПІК).

Б.ДАНИЛИШИН висловив сподівання, що врегулювання відносин України з Корпорацією призведе до поліпшення інвестиційного клімату в Україні, залучення приватних інвестицій і матиме важливе значення для подальшого поглиблення співпраці між Україною та США.

Як повідомляв УНІАН, претензії ОПІК до України пов`язані з діяльністю в 1993-98 рр. в Україні американської компанії “Елаєнт Тексистемз”, яка за посередництва створеного ЗАТ “Елаєнт-Київ” брала участь у реалізації Державної програми утилізації звичайних видів боєприпасів, непридатних для подальшого використання і зберігання (інвестовані під цей проект американською компанією кошти мали страхове покриття в ОПІК). Корпорація давно апелює до керівництва України, вимагаючи відшкодувати їй збитки.

«Україна ніколи не визнавала так званий борг, пов`язаний з начебто “експропріацією” майна компанії “Елаєнт Тексистемз”, внесеного як інвестиції в ЗАТ “Елаєнт-Київ”. Українська сторона зацікавлена у вирішенні ситуації мирним чином», - зазначала в квітні 2007 року прес-служба тодішнього віце-прем`єра Андрія КЛЮЄВА.

На той момент українська сторона уточнювала суму боргу.

Довідка УНІАН. За даними Держкомстату і Держмитслужби України, за 2007 рік загальний товарообіг товарів і послуг між Україною і США збільшився порівняно з 2006 роком на 21% (на 571,4 млн. дол. США) і вперше досяг 3 млрд. дол. США - 3286,4 млн. дол. США.