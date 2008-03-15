Уряд передав Головному управлінню розвідки майже 20 мільйонів

Кабінет Міністрів України передав Головному управлінню розвідки Міноборони передбачені у бюджеті кошти у розмірі 19,4 млн. грн.

Текст відповідного розпорядження (№ 441-р від 5 березня 2008 року) за підписом прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО розміщений на Урядовому порталі.

Передачу бюджетних призначень 2008 року Головному управлінню розвідки Міноборони здійснено за пропозицією Міністерства оборони у зв’язку з передачею виконання окремих функцій і на утримання військових частин від Міноборони до Головного управління розвідки.

Ці фінанси планується витратити, зокрема, на підготовку офіцерського складу, підвищення кваліфікації, перепідготовку офіцерських кадрів і державних службовців, початкову військову підготовку молоді, на Головне управління розвідки Міноборони, а також на здійснення розвідувальної діяльності у сфері оборони.