На березі Чорного моря за 2 тижні зібрали майже 200 тонн мазуту з піском

У Херсонській області на узбережжі Чорного моря за два тижні зібрано майже 200 тонн мазуту з піском.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, 2 березня у Голопристанському районі на узбережжі Чорного моря, між селами Залізний Порт та Більшовик, виявлено окремі фрагменти згустків нафтопродуктів, що були викинуті на берег хвилею.

14 березня через складні погодні умови на території Новофедерівської та Круглоозерської сільських рад роботи з ліквідації забруднення не проводились.

Всього з початку робіт зібрано 198,6 т забрудненого грунту, з них 181,4 т вивезено до полігону твердих побутових відходів.