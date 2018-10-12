У неділю громадський транспорт у центрі Києва змінить схему руху

З 15.00 буде повністю обмежено рух транспорту на деяких центральних вулицях і площах.

У неділю, 14 жовтня, у зв’язку із проведенням масових заходів у центральній частині Києва з 15:00 вносяться зміни в роботу громадського транспорту.

Як повідомляє прес-служба Київської міськдержадміністрації, буде заборонено рух всіх видів транспорту на вул. Володимирській (на ділянці від вул. Льва Толстого до б-ру Тараса Шевченка), б-рі Тараса Шевченка (на ділянці від вул. Володимирської до Бессарабської площі), вул. Хрещатик (на ділянці від Бессарабської площі до Європейської площі), Європейській площі.

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З 15:00 до закінчення заходів передбачено тимчасове призупинення руху тролейбусів маршрутів №№ 5, 7, 8, 17 та автобусів маршрутів №№ 24, 114, 118.

Зазначається, що у разі необхідності рух буде організовано наступним чином:

- тролейбуси маршрутів №№ 5, 7, 8, 17 відповідно від вул. Білицької, вул. Чорнобильської, вул. Смілянської, пл. Космонавтів - до б-ру Тараса Шевченка за власним маршрутом, далі – вул. Леонтовича – вул. Богдана Хмельницького – вул. Пирогова – б-р Тараса Шевченка, далі за власною трасою;

- автобуси маршруту № 114 від вул. Милославської до Гаванського мосту - за власним маршрутом, далі – вул. Набережно-Хрещатицька – вул. Хорива – вул. Почайнинська – вул. Григорія Сковороди – вул. Межигірська – вул. Електриків – вул. Набережно-Рибальська, далі за власним маршрутом;

- автобуси маршруту № 118 від ст. м. «Чернігівська» до вул. Басейної за власним маршрутом, далі – вул. Еспланадна – вул. Саксаганського (у зворотному напрямку: вул. Жилянська – вул. Шота Руставелі) – просп. Перемоги, далі за власним маршрутом.

*** 14 жовтня в Україні відзначають День захисника України, Покрови Пресвятої Богородиці та День Українського козацтва.