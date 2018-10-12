Покрова Пресвятої Богородиці: історія свята та народні традиції (відео)

14 жовтня в Україні православні та греко-католики відзначають Покрову Пресвятої Богородиці.

Це свято вважається історичним, а події, що його зумовили, відбувалися понад тисячу років тому в Константинополі (теперішній Стамбул).

Існує кілька трактувань появи свята Покрови Пресвятої Богородиці, однак всі вони так чи інакше розповідають про облогу Константинополя ворогами та чудесний порятунок міста завдяки заступництву Божої Матері.

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Жителі візантійської столиці поєдналися в молитві до Богородиці з проханням про порятунок, дехто навіть бачив дивне видіння – Діва Марія простягає свій омофор (покрову) над головами молільників, ніби беручи їх під охорону.

Відтак штурму міста не відбулося і вороги вже не могли побачити цих людей.

В цей день віряни просять у Богородиці милості, здоров’я та оберігати їх, накривши своїм покровом.

Також вважається, що на Покров молитви і замовляння про заміжжя володіють великою силою, тому дівчата намагаються провести ритуал, щоб швидше вийти заміж.

Вранці до церкви поспішали вдови, самотні жінки і незаміжні дівчата. Вони молилися про те, щоб стати під покров Богородиці і промовляли такі заговори: "Свята Покрівонько, покрий мою голівоньку, хоч хусткою, хоч ганчіркою, аби не була дівкою".

У давнину в народі в цей день розпочинався весільний сезон і закінчувався хліборобський період. Починалися вечорниці та досвітки, а для старший людей «посиденьки» та різні толоки.