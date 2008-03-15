Житомирські підприємці погоріли на несплаті 8 мільйонів податку

Прокуратура Житомирської області вчора, 14 березня, порушила кримінальну справу за матеріалами УБОЗ УМВС в Житомирській області стосовно несплати 8 млн. гривень податків до бюджету.

За даними заступника прокурора області Володимира Кобернюка, посадових осіб кількох приватних підприємств області – директорів та бухгалтерів звинувачують у зловживанні службовим становищем та попередньому зговорі з метою штучного створення податкового кредиту іншому приватному підприємству. Задля цього приватні підприємці проводили безтоварні операції, повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Житомирської області.

Викриті схеми ухилення від сплати податків сприяли заниженню податкових зобов’язань з податку на додану вартість, який виникав при ввезенні товарів на митну територію України.

Затримано п’ять причетних до порушення законодавства службових осіб. Прокуратура області порушила кримінальну справу за частиною 2 ст. 212 (ухилення від сплати податків), частиною 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Ведеться розслідування.