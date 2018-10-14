У центрі Києва сталася сутичка між поліцією та активістами (відео)
У Києві група активістів влаштувала сутичку з поліцією через спроби пронести намет на Майдан незалежності.
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Як повідомляє «РБК-Україна» учасники акції розповіли, що через Facebook домовилися зібратися разом для святкування Дня захисника України. Організатором акції виступив відсторонений мер Конотопа Артем Семеніхін - наприкінці літа міськрада винесла йому вотум недовіри.
Активісти спробували пронести намет на Майдан, але правоохоронці його відібрали. В результаті на вулиці Михайлівській почалося зіткнення. Сторони використовували кийки та сльозогінний газ.
Нагадаємо, сьогодні поліція завадила праворадикальним організаціям пошкодити пам'ятник радянському генералу Миколі Ватутіну у столичному Маріїнському парку.