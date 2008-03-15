Проти водія автобуса, в якому згоріли 4 людей, порушили кримінальну справу

Запорізька міліція порушила кримінальну справу проти водія автобуса, в якому в результаті пожежі згоріли четверо людей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Запорізької області, кримінальну справу порушено слідчим відділом Запорізького міського управління внутрішніх справ за статтею 286 Кримінального кодексу України - "порушення правил безпеки експлуатації транспорту особою, що управляє транспортним засобом".

"Водієві, який, за вказівкою прокуратури затриманий, інкримінується злочин, передбачений ч. 3 даної статті Кримінального кодексу, що передбачає покарання у вигляді позбавлення свободи на строк від 7 до 12 років", - повідомили у прес-службі, зазначивши, що "хід досудового слідства у справі взятий під контроль прокуратурою Запорізької області".

Як повідомляв УНІАН, вранці 14 березня в Запоріжжі на вул. Істоміна сталася пожежа в автобусі підприємства – пасажироперевізника "Автотранс Хортиця". На момент події в машині перебувало 9 осіб: водій і 8 пасажирів, з яких 4 загинули, і ще двоє були госпіталізовані в Центр екстремальної медицини з опіками різного ступеня тяжкості.

За даними керівництва Запорізького УМВС, причиною займання стало порушення правил пожежної безпеки при поводженні з нафтопродуктами: у машині, яка на момент пригоди перевозила співробітників "Автотранс Хортиці", закінчився газ, і люди вирішили дозаправити автобус бензином, для чого придбали на заправці місткість бензину і безпосередньо з неї шлангом подали пальне в карбюратор. В результаті від іскри сталося займання пального і пожежа, що призвела до трагічних наслідків.