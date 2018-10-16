Патрульні з радарами почали штрафувати любителів швидкої їзди: результати першого дня (відео)
21:30, 16 жовтня 2018Суспільство
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Вже в перший день виписали кілька десятків протоколів.
TruCam на дорогах: чи мають рацію ті водії, які стверджують, що радари незаконні
Патрульні з радарами почали штрафувати любителів швидкої їзди на трасах державного значення і в Києві.
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Вже в перший день виписали кілька десятків протоколів, однак юристи попереджають, що з паперами не все так просто, йдеться в сюжеті ТСН.
Столичний проспект Бажана – дорога на аеропорт "Бориспіль". Ледь не на кожному стовпі висять попереджувальні знаки про відеофіксацію. Після обіду з'являються патрульні й дістають радар TruCam.
З минулого тижня патрульні вже стояли на дорогах, але не штрафували водіїв. Відсьогодні – карають гривнею.
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