Патрульні з радарами почали штрафувати любителів швидкої їзди: результати першого дня (відео)

Патрульні з радарами почали штрафувати любителів швидкої їзди на трасах державного значення і в Києві.

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Вже в перший день виписали кілька десятків протоколів, однак юристи попереджають, що з паперами не все так просто, йдеться в сюжеті ТСН.

Столичний проспект Бажана – дорога на аеропорт "Бориспіль". Ледь не на кожному стовпі висять попереджувальні знаки про відеофіксацію. Після обіду з'являються патрульні й дістають радар TruCam.

З минулого тижня патрульні вже стояли на дорогах, але не штрафували водіїв. Відсьогодні – карають гривнею.