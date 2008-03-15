Росіянин отримав 2 роки за 20 тонн контрабандної свинини

Краснопільським районним судом Сумської області засуджено 39-річного громадянина Російської Федерації, який у минулому році намагався незаконно вивезти з України до Росії близько 20 тонн свинини сумнівного походження.

Як повідомили УНІАН у прес-групі управлінням Служби безпеки України в Сумській області, автомобіль “КамАЗ” із зазначеним вантажем був затриманий правоохоронцями у серпні минулого року неподалік села Миропілля Краснопільського району під час спроби незаконного перевезення м’ясопродуктів через державний кордон України.

Як з’ясувалося, водій автомобіля, 39-річний мешканець Бєлгородської області, погодився на пропозицію знайомого за грошову винагороду перевезти м’ясопродукти на територію сусідньої держави, але з корисливих мотивів вирішив це вчинити контрабандним способом, тобто поза митним контролем. Будь-які документи на м’ясопродукти були відсутні.

Згідно вироку суду, перевізник контрабандної свинини визнаний винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу України (замах на контрабанду). Йому призначене покарання у вигляді двох років позбавлення волі з конфіскацією предметів контрабанди. Весь вантаж контрабандного м’яса було знищено.