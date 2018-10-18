НАЗК внесло припис голові Держаудитслужби Гавриловій

Під час перевірки виявлено випадки порушення вимог статей 56 та 58 закону «Про запобігання корупції».

Національне агентство з питань запобігання корупції за результатами планової перевірки дотримання вимог закону «Про запобігання корупції» внесло припис голові Держаудитслужби Лідії Гавриловій.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Так, під час перевірки НАЗК встановило випадки порушення вимог статей 56 та 58 закону при організації проведення спеціальних перевірок: призначення особи на посаду, пов’язану з виконанням функцій держави, без проведення спецперевірки та призначення особи на посаду з підвищеним корупційним ризиком до проведення спецперевірки.

Також встановлено невиконання вимог статті 53 закону: незабезпечення Держаудитслужбою умов для повідомлення її працівниками про порушення вимог закону іншою особою через офіційний веб-сайт Держаудитслужби.

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«Крім того, відповідальні посадові особи служби, порушивши вимоги статті 49 закону, не повідомили Національне агентство про 7 випадків неподання чи несвоєчасного подання декларацій суб’єктами декларування, які працюють (працювали) в Держаудитслужбі», - йдеться у повідомленні.

Згідно з приписом, агентство вимагає усунути порушення вимог статті 53 закону, провести службові розслідування та за їхніми результатами вжити заходів у встановленому законом порядку.

Припис НАЗК є обов’язковим до виконання. За невиконання припису керівник органу, підприємства, установи, організації несе відповідальність, передбачену статтею 188-46 КУпАП, нагадали у відомстві.