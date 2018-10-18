Без дефіле в бікіні: у Дніпрі обрали найкрасивішу пенсіонерку (відео)

Звання суперпані та корону отримала 68-річна Лідія Сбітенкова.

У Дніпрі обрали найкрасивішу пенсіонерку міста. Звання суперпані та корону отримала 68-річна Лідія Сбітенкова.

Про звання королеви краси і не мріяла: усе життя працювала бухгалтером на будівельному підприємстві, повідомляє ТСН. Вже будучи на пенсії жінка захопилася спортом та подорожами.

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Загалом до фіналу конкурсу з кількох десятків охочих потрапили восьмеро жінок "елегантного" віку. Найстаршій - 81 рік.

Продефілювати в купальниках учасниці не наважилися, натомість танцювали у вишиванках, малювали свій настрій та розробляли інструкції, як знайти вихід у складних ситуаціях, зокрема, як відремонтувати пилотяг та швидко зібрати та відвести онуків до дитсадка.

Як повідомляв УНІАН, перемогу на конкурсі «Міс Україна-2018» 20 вересня здобула 23-річна Вероніка Дідусенко з Києва. Киянку обрали з-поміж 24 дівчат з усієї України. Однак після фіналу конкурсу у ЗМІ з’явились повідомленні про те, що Дідусенко не відповідає вимогам конкурсу.

Новою переможницею "Міс Україна-2018" стала 19-річна Леоніла Гузь з Херсонщини.