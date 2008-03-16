У Запоріжжі нагромадилося більше мільйона тонн сміття

У Запоріжжі нагромадилось більш як мільйон тонн неутилызованого сміття.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізької мерії, проблема утилізації сміття на сьогодні є однією з основних проблем для Запоріжжя.

"За офіційними даними, зараз в обласному центрі більш як 1 млн. тонн неутилызованого сміття", - повідомили в прес-службі, відзначивши, що згідно з розрахунками фахівців "для будівництва сміттєпереробного заводу в Запоріжжі необхідно близько 30 млн. євро".

На сьогодні збирається необхідна для будівництва документація.

Так, за даними прес-служби вже одержано дозвіл Антимонопольного комітету України на створення підприємства, яке здійснюватиме будівництво заводу, збір і переробку сміття на території Запоріжжя.

"АМКУ дав дозвіл на створення ТОВ "Ремондіс Запоріжжя", яке здійснюватиме діяльність з придбання, транспортування, обробки вторинної переробки та утилізації відходів будь-якого виду. У створенні нового ТОВ братимуть участь 4 компанії: запорізькі "Ольф" і "Комунсантрансекологія", київська "Ремондіс Україна" і "Ремондіс Інтернаціонал ГМБХ" (м.Люнен, Німеччина) 2, - повідомили в прес-службі.

За словами директора комунального підприємства "Комунсантрансекологія" Андрія КОЗАКА, програмою розвитку спільного підприємства на 2008 рік передбачено придбання 3 тисяч контейнерів для роздільного збору сміття, спеціалізованих автомобілів для його вивезення, придбання і встановлення промислових ліній із сортування і поховання відходів.

"Так само планується придбати щонайменше дві сміттєсортувальні лінії. Одна з них буде встановлена на діючому полігоні побутових відходів площею 47 га. Лінія дасть змогу відсортовувати папір, жерсть, скло. Ці матеріали згодом надійдуть на переробку. Другу лінію планують встановити на новому полігоні. Про виділення під нього ділянки землі міськвиконком веде переговори з депутатами обласної ради", - повідомив А.КОЗАК.