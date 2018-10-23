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Студенти керченського коледжу вперше після атаки прийшли на заняття

10:15, 23 жовтня 2018
Суспільство
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Керченський коледж після атаки / REUTERS

Про це повідомляють російські інформагентства з посиланням на прес-службу окупаційного Міносвіти Криму, передає Крим.Реалії.

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Як повідомляє ТАСС, у коледжі проходять класні години, на яких студентам розкажуть про майбутній порядок навчання. Заняття почалися о 8:30.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня в політехнічному коледжі в окупованій Росією Керчі стався підрив бомби, начиненою металевими предметами.

Згідно з версією Слідчого комітету РФ, студент 4-го курсу коледжу відкрив стрілянину в навчальному закладі, після чого покінчив з собою.

Підконтрольна Росії влада міста повідомила, що в результаті трагедії загинула 21 людина.

СК РФ відкрив кримінальну справу, порушену за статтею «Теракт». Пізніше його перекваліфікували на статтю «Масове вбивство».

Українська прокуратура кваліфікує напад як терористичний акт.

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Теги: #атака#Керч