Студенти керченського коледжу вперше після атаки прийшли на заняття

У коледжі проходять класні години, на яких студентам розкажуть про майбутній порядок навчання.

Заняття студентів у Керченському політехнічному коледжі після вибуху і стрільби, жертвами яких стала 21 людина, поновилися у вівторок.

Про це повідомляють російські інформагентства з посиланням на прес-службу окупаційного Міносвіти Криму, передає Крим.Реалії.

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Як повідомляє ТАСС, у коледжі проходять класні години, на яких студентам розкажуть про майбутній порядок навчання. Заняття почалися о 8:30.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня в політехнічному коледжі в окупованій Росією Керчі стався підрив бомби, начиненою металевими предметами.

Згідно з версією Слідчого комітету РФ, студент 4-го курсу коледжу відкрив стрілянину в навчальному закладі, після чого покінчив з собою.

Підконтрольна Росії влада міста повідомила, що в результаті трагедії загинула 21 людина.

СК РФ відкрив кримінальну справу, порушену за статтею «Теракт». Пізніше його перекваліфікували на статтю «Масове вбивство».

Українська прокуратура кваліфікує напад як терористичний акт.