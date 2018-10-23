Стрілянина у керченському коледжі: 22 родини вирішили перевести своїх дітей до інших навчальних закладів

В лікарнях залишається ще 47 постраждалих.

Після вибуху та стрілянини у керченському коледжі 22 родини вирішили перевести своїх дітей до інших навчальних закладів.

Як передає "Крим.Реалії", про це повідомив очільник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов.

"Двадцять дві родини вирішили перевестись до інших навчальних закладів", - сказав він.

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Він додав, що станом на сьогоднішній день в лікарнях знаходяться ще 47 осіб.

"Критичну точку ми вже, напевне, пройшли. Більше нікого втратити не маємо", - сказав Аксьонов.

За його словами, деякі постраждалі отримають інвалідність.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня у політехнічному коледжі в окупованій Росією Керчі стався підрив бомби, начиненої металевими предметами. Згідно з версією Слідчого комітету РФ, студент 4-го курсу цього коледжу відкрив стрілянину в навчальному закладі, після чого наклав на себе руки.

За даними Національного антитерористичного комітету РФ, жертвами вибуху та стрілянини стала 21 людина. Кримінальну справу, порушену за статтею «Теракт», Слідчий комітет РФ перекваліфікував на статтю «Вбивство».

23 жовтня Керчинський політехнічний коледж відновив роботу.