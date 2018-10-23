Торт як помста: журналіст розкрила подробиці цькування шестикласниці в Харкові

"Сюрприз" організували з метою помсти мамі, яка не здає гроші у фонд школи і класу.

Журналістка Мар’яна П’єцух навела подробиці скандального інциденту у 151-й харківській школі, де шестикласницю принизили та зацькували через небажання її батьків здавати гроші у фонд школи, використавши у якості «прикладу» куплений дітям торт.

Як зазначила вона у Facebook, метою цілеспрямованих знущань була помста мамі дівчинки.

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«Хто не в курсі (зібране за даними коментарів батьків): з нагоди закінчення чверті (велике свято!) активістки з батьківського комітету зробили дітям сюрприз - принесли цей торт, куплений за гроші фонду класу. Інших батьків не спитали, куди будуть тратити їхні гроші, бо то був сюрприз. Сюрприз організували з метою помсти мамі, яка не здає гроші у фонд школи і класу. Дитину примусили залишитися на "чаєпітіє" і змусили дивитися, як інші діти їдять торт. Їй не дали», – розповіла П’єцух.

За її словами, в школі пишуть, що активістка з батьківського комітету є, водночас, вчителькою в школі, «тобто так мстилася за всю школу».

В той же час, мама постраждалої дівчини Тетяна пише, що гроші здавала, поки збір коштів не дійшов до абсурду. Наприклад, по 50 грн на якийсь солодкий стіл, тобто 1,5 тис грн щомісяця.

«Підозрюю, що якась мамочка з числа активісток промишляє в себе на кухні цими жахливими на вигляд тортами, і робить на цьому бізнес», - допустила журналістка.

Мати дівчини заявила, що буде скаржитися на знущання над дитиною.

Журналістка також навела коментар матері дитини «Обозревателю». За її словами, у цей день клас пішов на екскурсію до банку.

«Ми були проти, бо це ж не зоопарк і не краєзнавчий музей, навіщо дітей водити в банк? Але Діана [постраждала дівчина] подзвонила і сказала, що їй учитель сказала йти обов'язково. Вони повернулися після екскурсії, і ось ця батьківська трійка влаштувала солодкий стіл. Навіть інші батьки про це не знали. Вони зайшли в клас і стали роздавати торт. Діані не дали, вона як дитина запитала, а мені? і тоді діти стали питати, а чому ви Діані не даєте? І мама з батьківського комітету заявила, що не даємо, тому що її тато не здає гроші», – розповіла вона.

Дівчинка попросила, аби її відпустили додому, однак та ж сама мама не дозволила їй.

«Тоді Діана стала плакати, хлопчики стали сміятися і знімати її на телефон. Дівчата запропонували їй свою порцію, але вона відмовилася. Тоді дівчатка пішли з нею в туалет і стояли там, поки це свято не закінчиться. Вчителька весь цей час була в класі, вона навіть сама різала торт. Коли ми потім стали з'ясовувати, в школі сказали, що вчителька була зайнята якимись пам'ятками", – заявила Тетяна.

На переконання журналістки, справедливим було б, якщо після інциденту звільнять вчительку-активістку та класного керівника, у присутності якого відбувалось цькування.