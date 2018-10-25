В рамках будівництва нового ЖК київський девелопер реконструює державний дитячий садок

У вересні SAGA Development розпочала продаж квартир в ЖК Happy House. Концепція житлового комплексу комфорт-класу орієнтована на молоді сім'ї з дітьми.

ЖК Happy House розташований за адресою пр. Перемоги, 72 на території напівзруйнованого дитячого садка № 494, який забудовник реконструює й перетворить в сучасний дошкільний заклад. Дитячий садок залишиться державним і стане основним елементом інфраструктури житлового комплексу.

В ході реконструкції територія садка буде збільшена з 948 до 1495 кв. м, кількість вихованців зросте з 80 до 120 дітей. Садок буде займати три поверхи однієї з секцій ЖК, там розмістяться 10 групових площею до 72 кв. м. У нього буде закрита територія з автономною охороною. Передбачені групи короткострокового й довгострокового перебування – залишити дітей можна буде на весь день або кілька годин.

«У мікрорайоні, де будується ЖК Happy House, багато вищих навчальних закладів та молодих сімей. Запит на якісну інфраструктуру від них величезний, і ми постараємося цей запит задовольнити», – коментують у SAGA Development.

Іншими елементами інфраструктури стануть дитячий центр розвитку, Mama Hub для молодих батьків, сімейне кафе, магазин іграшок та дитячого харчування. На території облаштують дитячі, спортивні майданчики й місця для відпочинку.

ЖК Happy House – це чотирисекційна будівля з висотою секцій 15, 18 і 24 поверхи. У будинку буде 300 квартир, в кожній секції на поверсі передбачено не більше 4-5 квартир.

Покупцям пропонують різноманітні планування. Площа однокімнатних квартир – 32-57 кв. м. Маленькі квартири-студії оптимальні для студентських сімей, не обтяжених побутом. У більших квартирах спальня відокремлена від кухні-вітальні – там цілком комфортно розміститься сімейна пара з маленькою дитиною. Двокімнатні квартири – від 51 до 100 кв. м, трикімнатні – 90-171 кв. м, чотирикімнатні – 124-168 кв. м. В однокімнатних квартирах є гардеробні, в 2-4-кімнатних передбачено по 2 санвузли, в деяких вхід до санвузла – зі спальні. У багатьох 3-х і 4-кімнатних квартирах є панорамні тераси – ідеальне місце для барбекю в колі великої родини або вечірнього відпочинку з видом на місто.

Двір будинку буде закритий для автомобілів, для них передбачено підземний паркінг. Девелопер упорядкує двір сусіднього будинку: облаштує бульвар, встановить зручні лавки, відремонтує входи до під’їздів.

«Наше завдання – створення стійкої спільноти мешканців мікрорайону, які не відмежовуються парканами один від одного, а спілкуються, разом проводять вільний час і виховують дітей», – підкреслюють у компанії.

Поруч з ЖК великі торговельні центри, станція метро «Берестейська», зупинки трамвая, тролейбусів і автобусів. Для прогулянок і ранкових пробіжок чудово підходить парк «Нивки», до якого можна дістатися за 5 хвилин пішки.

На старті продажів купити квартиру в ЖК Happy House можна за ціною від 20 564 грн за квадратний метр. Діє розстрочка до введення в експлуатацію з першим внеском від 30%. Сім'ям з дітьми забудовник пропонує спеціальні умови, подробиці яких можна дізнатися у відділі продажу за номером 044 299 57 70.