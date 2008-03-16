Зійшли з рейок і перекинулися три цистерни з газойлем

У Дніпропетровську на залізничній станції «Нижньодніпровськ – вузол» 16 березня о 7:05 під час виконання робіт по формуванню залізничного потягу зійшли з рейок та перекинулися три цистерни, наповнені газойлем (продукт нафтопереробки) та 1 вагон-вуглевоз.

Як повідомили УНIАН у прес-службi Дніпропетровської облдержадміністрації з посиланням на в.о. першого заступника начальника Придніпровської залізниці Олександра ДЕКАРЧУКА, аварiя сталася, коли вагони витягувалися «на гірку».

На місці аварії працюють рятувальники воєнізованого гірничорятувального загону Дніпропетровська.

За інформацією начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Дніпропетровської облдержадміністрації Миколи АНДРУЩЕНКА, розливу газолю і специфічного запаху на місці пригоди немає. «Люди працюють в безпечних умовах, загрози для довкілля та здоров’я населення немає», - запевнив начальник УМНС.

Аварія не вплинула на розклад руху поїздів.