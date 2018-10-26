Більше половини українців вважають, що Україна не має йти на поступки Путіну для відновлення миру на Донбасі - опитування

46% вважає, що встановлення миру на Донбасі залежить від Порошенка, а 43 — від Путіна.

53,3 відсотки опитаних вважають, що українська влада не повинна йти на поступки президенту Російської Федерації Володимиру Путіну, щоб встановити мир на Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології у вересні на замовлення ГО “Детектор медіа”, були оприлюднені на прес-конференції в Києві.

У той же час 13,8% вважають, що українська влада має іти на такі поступки, а 32,9% або відмовилися відповідати, або зазначили “важко сказати”. На запитання, від кого перш за все залежить встановлення миру на Донбасі, 46% опитаних сказали, що особисто від президента України Петра Порошенка, 43% - що особисто від президента Росії Володимира Путіна, 30,4% вважають, що від української влади, а 16,5% - від російської влади.

Крім того, 10,4% вважає, що встановлення миру на Донбасі залежить від влади так званих ДНР та ЛНР, 10,3% - від задоволення інтересів політиків на війні, 7,6% - від Заходу, 5,2% - від єдності та згуртованості всіх українців, 4,6% - від боєздатності Української армії і 3,9% - від громадянського суспільства України.

Водночас, 56,6% опитаних вважають, що Росія не зацікавлена у встановленні миру на Донбасі, 13,1% вважають, що зацікавлена і 30,3% або відмовились відповідати, або не змогли сказати.

Крім того, 56% опитаних не готові йти на жертви заради встановлення миру та відмовлятися від територій чи частини незалежності України. І лише 17,6% готові йти на такі жертви, а 26,5% - не відповіли.

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Відповідаючи на запитання, яким джерелам довіряють щодо ситуації на Донбасі, лише 13,7% зазначили, що довіряють державним українським ЗМІ і 10,4% - українським приватним ЗМІ. В той же час, авторитетним джерелом інформації про ситуацію на Донбасі опитані вважають волонтерів — 26,8%, речників Збройних сил України — 22,7% і мешканців прифронтових територій — 19,3%.

В той же час, лише 8,1% опитаних вважає авторитетним джерелом заяви, звіти представників ОБСЄ, ООН. Також 1,3% вважають авторитетним джерелом російські ЗМІ, а 1,1% - представників влади “ДНР” та “ЛНР”.

Заступник директора КМІСу Антон Грушецький зазначив, що дослідження показує, що “є певна тенденція з більшою мірою перекладати відповідальність на українську сторону у врегулюванні конфлікту на Донбасі, ніж на російську”.

Загалом опитано 2026 респондентів, які проживають в усіх областях України та в Києві, крім окупованих територій. Похибка вибірки становить 3,3%.

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