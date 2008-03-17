У Донецьку відкрилася платна «Алея зірок» (кількість обмежена)

У центрі Донецька на бульварі ім. Пушкіна відкрилася «Алея зірок», де будь-хто, заплативши певну суму, може увічнити власне ім’я.

Закладка перших семи зірок проходила в рамках комерційного проекту «Наше місто», яке передбачає закладку 360 іменних зірок на бруківці бульвару. Зірки виконані з граніту, полімеру і латунних вставок.

Автор проекту Євгенія ГРІДНЄВА зазначила, що замовити зірку може будь-хто і «у міру надходження замовлень вони закладатимуться постійно, кому це потрібно на ювілеї, на весілля, на дні народження». Ціни на зірки різні: фірмі для розміщення свого логотипу вона обійдеться в 10 тис. грн., зірка з іменами молодят коштуватиме 7 тис. 500 грн., іменна зірка для однієї приватної особи – 5 тис. грн.

За словами Є.ГРІДНЄВОЇ, закладка зірок одразу по 7 штук відбуватиметься тепер кожного тижня і закінчиться, коли їх кількість дійде до 360.

Вчора серед перших на «Алеї зірок» з`явилися 5 зірок з логотипами компаній, серед яких «ОО «Граніт-2006», м. Сімферополь, «Альфа-Банк», «Magenta company» та інші. Одну зірку чоловік подарував дружині і ще одну – родичі парі молодят.