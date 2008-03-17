Тиждень почався з падіння курсу долара

Оголошення Федеральною резервною системою США про зниження відсотка облікової ставки за кредитами викликало поширення фінансової кризи США на азіатські країни.

Так, торги на фондових біржах Японії і Гонконгу почалися з обвалу основних індексів від 3 до 5%, а також значного падіння курсу долара до національної валюти, повідомляє Reuters.

Тим часом, ФРС робить все можливе, щоб подолати швидке розповсюдження фінансової кризи і підвищити привабливість ринків для інвестицій, відзначає Газета.ру.