Тиждень почався з падіння курсу долара
08:00, 17 березня 2008Суспільство
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Індекси азіатських ринків обвалилися
Оголошення Федеральною резервною системою США про зниження відсотка облікової ставки за кредитами викликало поширення фінансової кризи США на азіатські країни.
Так, торги на фондових біржах Японії і Гонконгу почалися з обвалу основних індексів від 3 до 5%, а також значного падіння курсу долара до національної валюти, повідомляє Reuters.
Тим часом, ФРС робить все можливе, щоб подолати швидке розповсюдження фінансової кризи і підвищити привабливість ринків для інвестицій, відзначає Газета.ру.
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