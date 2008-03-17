На Київщині погорів на хабарі черговий голова сільради

На Київщині працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрито голову сільської ради.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, зазначений посадовець вимагав і отримав 10 тис. доларів й 40 тис. грн. хабара від місцевого жителя за виділення останньому п’яти земельних ділянок (загальна площа 1,25 га) на території сільради та сприяння йому в отриманні ще 16 земельних ділянок (загальна площа 32 га) у згаданому районі. Правопорушника затримано. Органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочинів передбачених ч.4 ст.27, ч.3 ст.190, ч.2 ст.368 і ч.1 ст.369 КК України (види співучасників, шахрайство, одержання хабара та давання хабара).

Як повідомляв УНІАН, у лютому у Києві на гарячому взялиголову сільради, голову постійної земельної комісії цієї ж ради, депутата Васильківської районної ради і посередника, який передавав грош : хабар $450 тисяч.