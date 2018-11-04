Замах на координатора С14: суд обрав запобіжний захід чотирьом фігурантам справи

Завтра відбудеться суд щодо ще одного фігуранта справи.

Бориспільський міськрайонний суд Київської області обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою чотирьом фігурантам справи про замах на координатора праворадикальної організації С14 Сергія Мазура.

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Про це Мазур повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

За його словами, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці обрано виконавцям замаху: Олегу Акімову, який кидав гранату і чий схрон з боєприпасами виявила поліція; Андрію Павленку і Андрію Вірченку (раніше судимий).

Запобіжний захід у вигляді двох місяців триманням під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 145 тис. гривень обрано неодноразово судимому Руслану Бальянову, який, уточнив Мазур, продав гранату, ще одну гранату знайшли при обшуку.

«Ісаєнко Дмитро - особа, яка причетна до нелегального продажу зброї. Також займається наркоторгівлею. Засідання щодо нього перенесли на понеділок на 12:00», - повідомив координатор С14.

За словами Мазура, особа замовника поки що невідома. «Але є чимало інформації, яка дозволить успішно розкривати не лише цей епізод, а й багато інших», - додав він.

«Ціль у цього злочинного угруповання була одна - вбити мене. Мотив - через громадську діяльність. Виконавці мали згодом повторити спробу, але не встигли завдяки оперативним діям поліції та прокурорів», - зазначив Мазур.

Як повідомляв УНІАН, вночі 10 жовтня у Борисполі Київської області невідомі кинули гранату у вікно квартири Мазура. Квартира розташована на другому поверсі житлового будинку. Внаслідок вибуху постраждав 61-річний батько Мазура, його було госпіталізовано. Поліція кваліфікувала злочин як замах на вбивство. Сам Мазур пов'язував інцидент зі своєю громадською діяльністю.

3 листопада начальник Головного управління Національної поліції у Київській області Дмитро Ценов повідомив, що правоохоронці затримали чотирьох підозрюваних у здійсненні замаху на Мазура, а також замовника злочину, який оцінив виконання замаху у 3 тис. доларів.