У справі Гандзюк зібрано всю доказову базу, найближчим часом її передадуть в суд - поліція

У поліції також очікують, що затримані організатори нападу на херсонську активістку дадуть додаткові свідчення про замовників злочину.

У справі про напад на радника мера Херсона, активістку Катерину Гандзюк зібрано всю доказову база, найближчим часом матеріали скерують до суду.

Про це повідомив глава Національної поліції України Сергій Князєв на своїй сторінці у Facebook.

"Слідство майже завершено, всю доказову базу зібрано, найближчим часом матеріали кримінального провадження передамо до суду. Якщо провину затриманих буде доведено, їм загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення", – зазначив Князєв.

Він додав, що в поліції очікують, що затримані організатори нападу на активістку дадуть додаткові свідчення про замовників злочину.

Читайте такожПід будівлею МВС у Києві проходить акція пам’яті Гандзюк (відео)

Як повідомляв УНІАН, 31 липня в Херсоні невідомий вилив сірчану кислоту в обличчя керуючої справами Херсонської міськради Гандзюк. Інцидент стався біля під'їзду її будинку. Жінку з хімічним опіком понад 30% тіла госпіталізували. Гандзюк перебувала на лікуванні в Київському міському опіковому центрі.

Поліція кваліфікувала напад на чиновницю як замах на вбивство, вчинений з особливою жорстокістю. За підозрою в участі або співучасті в замаху на вбивство Гандзюк були затримані шестеро осіб. У серпні з-під варти звільнили одного з підозрюваних Миколу Новікова в зв'язку з відсутністю в його діях складу злочину. Також під домашній арешт відправлені троє підозрюваних в нападі на чиновницю - В'ячеслав Вишневський, Володимир Васянович і Віктор Горбунов. Ймовірний організатор замаху Сергій Торбін перебуває під вартою, останній раз строк тримання йому продовжили до 3 грудня.

Сьогодні, 4 листопада, стало відомо, що Катерина Гандзюк померла після тривалого лікування.

Поліція змінила кваліфікацію нападу на Гандзюк, кваліфікувавши його як закінчений злочин. Розслідування проводиться за ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство, скоєне групою осіб, з корисливих мотивів, з особливою жорстокістю, на замовлення.