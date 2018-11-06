Скандал з тортом у Харкові: зацькована школярка зробила заяву (відео)

Школярка в Харкові постраждала в результаті булінгу.

Учениця 6 класу харківської школи Діана, яку принизили через відмову батьків брати участь у поборах, заявила, що залишиться в цьому навчальному закладі.

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Дівчинка здивована підтримкою оточення. "Для мене це дуже хвилююче, взагалі не віриться", - заявила вона "Фактам".

Зараз Діані дарують солодощі, запросили на екскурсію до Ради, а її кумир - лідер гурту DZIDZIO - запросив школярку в кіно.

Як повідомляв УНІАН, раніше у харківській школі №151 розгорівся скандал. За ініціативою представниці батьківського комітету Наталії Толяренко шестикласники солодким столом відзначали закінчення навчального семестру. Учениці Діані торт не дістався, дівчинка розплакалася та поскаржилася мамі. Жінка аргументувала свій вчинок тим, що батьки дівчинки не здають гроші на солодкий стіл та за рахунок інших пригощати дитину вона не має права.