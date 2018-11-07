Експерти і дипломати обговорили, як утримати південь України на шляху євроінтеграції

Захід відбувся в рамках Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

Після початку російської агресії Південь України переглянув своє ставлення до Заходу та Росії, проте він досі не повністю прийняв проєвропейський порядок денний, а ставлення та сприйняття його мешканців часто залишаються поза увагою Києва.

Про це йшлося 6 листопада під час презентації дискусійної записки Центру «Нова Європа» «Менше слів, більше справ: як утримати Південь України на шляху євроінтеграції?» на тему євроінтеграційних настроїв серед мешканців Одеси та Херсона. Ця записка була підготовлена за результатами публічних дискусій у Одесі (27 вересня) та Херсоні (28 вересня), які організував Центр «Нова Європа», а також інтерв’ю з місцевими лідерами думок.

Спікерами на заході були: Юріс Пойканс, Надзвичайний та Повноважний Посол Латвійської Республіки в Україні; Катерина Зарембо, Заступниця директора Центру «Нова Європа»; Лео Літра, Старший аналітик Центру «Нова Європа»; Давід Стулік, Прес-аташе Представництва Європейського Союзу в Україні; Зоя Казанжи, Письменниця, експертка з комунікацій в проекті «Комунікація Європи в Україні», агенція E’COMM

На початку заходу Лео Лтіра презентував основні положення дискусійної записки Центру «Нова Європа».

«Одеська область є найбільш євроскептичним регіоном у країні: 50% виступають проти європейської інтеграції і лише 24% підтримують її», – зазначив старший аналітик ЦНЄ.

У свою чергу, Катерина Зарембо вказала на підтримку значною частиною жителів Півдня України нейтральності у питанні зовнішньополітичного курсу:

«Зовнішньополітична “нейтральність” жителів Одеси може буде пов’язана із тим, що торговельні зв’язки міста є більш міцними саме з Азією та Близьким Сходом, ніж з ЄС та Росією».

Юріс Пойканс також торкнувся питання нейтральності значної частини жителів Півдня України:

«З одного боку, є люди, які, напевно, за нейтральністю ховають своє справжнє ставлення до Росії. Але може бути сегмент людей, які відчувають себе нейтральними між Росією (оскільки йде війна з РФ) та Європейським Союзом (оскільки для них ЄС є дуже складним явищем). Також деякі люди сприймають нейтральність як певний компроміс з Росією».

А Давід Стулік зауважив, що сепаратистські настрої на Півдні України стримує той факт, що, на відміну від Сходу, там існує більш розвинений середній клас (представники малого та середнього бізнесу).

«Щодо євроінтеграції на Півдні України, я спокійний, адже там є малий і середній бізнес, який бачить, до чого може призвести повторення ситуації на Сході. Крім того, варто відзначити важливість фермерів і розвитку сільського господарства. Чим більше буде контактів у цій сфері, охоплюючи більшу кількість мешканців, тим кращим буде ставлення до євроінтеграційного шляху. Другий фактор для позитивних прогнозів – поширення лоукостів на Півдні, відновлення аеропорту в Херсоні, розвиток туризму», – сказав прес-аташе Представництва Європейського Союзу в Україні.

Зоя Казанжи також звернула увагу на те, що організаторами та активними учасниками Майдану в Одесі були саме представники малого та середнього бізнесу.

«В Одесі приблизно 20% населення займають явну проукраїнську позицію. Також в Одесі проукраїнськість фактично дорівнює проєвропейськості», – додала письменниця.

Захід відбувся в рамках Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).