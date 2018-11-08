У школах окупованого Криму будуть виявляти "потенційних терористів" – росЗМІ

Схильних до девіантної поведінки підлітків будуть шукати за допомогою тестування та індивідуальних бесід з психологами.

В освітніх установах окупованого Криму посилять роботу з виявлення підлітків, схильних до антисоціальної поведінки. Відповідні зміни буде внесено у плани виховної роботи на наступне півріччя.

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Про це повідомляє Daily Storm, посилаючись на так званого міністра освіти анексованого Криму Наталію Гончарову.

Нововведення, про які говорять в Криму, пов'язані з ростом кількості збройних нападів підлітків в Росії та на окупованих РФ територіях. Так, 17 жовтня студент Керченського політеху Владислав Росляков влаштував вибух, а потім розстріляв учнів і педагогів. Загинула 21 людина, десятки отримали поранення.

За словами Гончарової, відразу після керченської трагедії у навчальних закладах пройшли лекції з представниками російського МВС та антитерористичних комісій.

«На наступний семестр будуть внесені зміни в плани виховної роботи кожної установи. Десь буде проведено тестування серед старшокласників на виявлення підлітків, схильних до девіантної поведінки. Психологи будуть вводити зміни у свої плани роботи, в тому числі проводити індивідуальні бесіди, ті ж тестування, класні години — різні формати», — розповіла вона.

В той же час, керівники освітніх установ пояснили журналістам, що робота з виявлення підлітків, схильних до девіантної поведінки, велася завжди. У всіх школах ведуться так звані соціальні паспорти.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня студент Керченського політехнічного коледжу Владислав Росляков відкрив стрілянину та влаштував вибух в навчальному закладі, після чого наклав на себе руки. В результаті події загинула 21 людина, близько 50 були госпіталізовані.